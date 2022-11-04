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Bakasetas affetmiyor

Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 6 grup maçında da skor katkısı yapan, 3 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasının ardından dün de Ferencvaros ağlarını sarstı. Yunan maestro bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gol, 7 asistle tam 15 gole direkt katkı verdi. Baka maç sonrası, "Monaco'nun kazanması planlarımızı bozdu. Konferans Ligi'ne devam edeceğiz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2022 Cuma 06:50
Bakasetas affetmiyor

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Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 6 grup maçında da skor katkısı yapan, 3 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasının ardından dün de Ferencvaros ağlarını sarstı. Yunan maestro bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gol, 7 asistle tam 15 gole direkt katkı verdi. Baka maç sonrası, "Monaco'nun kazanması planlarımızı bozdu. Konferans Ligi'ne devam edeceğiz" dedi.

REKORA SADECE 6 KALDI

Anastasios Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonunu Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 43 maça çıkıp, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yani 29 yaşındaki futbolcu, 6 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak. Bakasetas bu sezon çok formda. 6 grup karşılaşmasında da skora katkı yaptı, başarısı ise tarihe geçti.

UZAKTAN GOL ONUN İŞİ

Geçen hafta Avrupa kupalarının grup aşamasında en uzak mesafeden atılan frikik golünü Kızılyıldız filelerine gönderen (34.3 metre) Bakasetas dün de çok uzaklardan Ferencvaros ağlarını sarstı. Trezeguet'in pasını 25 metreden füze gibi Macar ekibinin kalesine gönderen 29 yaşındaki yıldız için taraftarlar "Tam bir bombacı, Uzaktan gol onun işi. Klas vuruşu kaleci göremedi bile" yorumlarını yaptılar.

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