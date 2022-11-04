Akyazı’da bir başka

Akyazı'da başarılı savunma performansı sergileyen Fırtına, deplasmanda ise çöktü. Evinde ligde sadece 2 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada 11 gole engel olamadı. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda 10 gol yedi. Evinde sadece 1 kez geçit veren Uğurcan Çakır, dün de kalesini kapatarak serisini sürdürdü.
Akyazı'da başarılı savunma performansı sergileyen Fırtına, deplasmanda ise çöktü. Evinde ligde sadece 2 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada 11 gole engel olamadı. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda 10 gol yedi. Evinde sadece 1 kez geçit veren Uğurcan Çakır, dün de kalesini kapatarak serisini sürdürdü.