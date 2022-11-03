Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Trabzonspor, H Grubu son maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.
Trabzonspor, H Grubu son maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.
Bordo-mavililerin gruptaki diğer rakiplerine göre işi biraz daha zor.
Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fırtına'ya sadece 3 puan yetmiyor.
Trabzonspor'un yer aldığı H Grubu'nda Ferencvaros, son maçlar öncesi 10 puanla lider durumda.
İkinci Monaco'nun ise 7 puanı bulunuyor.
Temsilcimiz Trabzonspor ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.
Lider çıkma şansı bulunmayan Fırtına, ikinci olup son 32'ye adını yazdırmayı hedefliyor.
Peki Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
İşte detaylar...
Trabzonspor, gruptaki son maçını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.
Bordo-mavililer, Ferencvaros'u mağlup ettiği takdirde Konferans Ligi biletini cebine koyacak.
Ancak UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için Monaco-Kızılyıldız maçı büyük önem taşıyor.
Monaco'nun kazanması, temsilcimizin hiçbir sonuca bakılmaksızın UEFA Avrupa Ligi'ne veda edeceği anlamına geliyor.
Fransız ekibinin berabere kalması halinde ise Trabzonspor'a fırsat doğacak.
Monaco'nun berabere kaldığı ve Trabzonspor'un kazandığı senaryoda temsilcimiz son 32 biletini kapacak.
Öte yandan eğer Monaco rakibine yenilir ve Trabzonspor da berabere kalırsa ikili averajda üstün olan bordo-mavililer yine gruptan çıkmış olacak.