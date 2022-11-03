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Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

UEFA Avrupa Ligi gruplarında son maçlara girilirken büyük bir heyecan yaşanıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe grup liderliği için, Trabzonspor ise gruptan çıkmak için mücadele verecek. Güncel sıralamada H Grubu'nda üçüncü sırada olan bordo-mavililerin akıbeti, son maçlarda çıkacak sonuçlara göre netlik kazanacak. Fırtına'ya sadece galibiyet yetmiyor. Monaco-Kızılyıldız karşılaşmasının sonucu da büyük önem taşıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 16:08
Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Trabzonspor, H Grubu son maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile kozlarını paylaşacak.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Bordo-mavililerin gruptaki diğer rakiplerine göre işi biraz daha zor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak olan Fırtına'ya sadece 3 puan yetmiyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Trabzonspor'un yer aldığı H Grubu'nda Ferencvaros, son maçlar öncesi 10 puanla lider durumda.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

İkinci Monaco'nun ise 7 puanı bulunuyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Temsilcimiz Trabzonspor ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Lider çıkma şansı bulunmayan Fırtına, ikinci olup son 32'ye adını yazdırmayı hedefliyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Peki Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?

İşte detaylar...

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Trabzonspor, gruptaki son maçını kazanması durumunda rakiplerinin alacağı sonucu bekleyecek.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Bordo-mavililer, Ferencvaros'u mağlup ettiği takdirde Konferans Ligi biletini cebine koyacak.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Ancak UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için Monaco-Kızılyıldız maçı büyük önem taşıyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Monaco'nun kazanması, temsilcimizin hiçbir sonuca bakılmaksızın UEFA Avrupa Ligi'ne veda edeceği anlamına geliyor.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Fransız ekibinin berabere kalması halinde ise Trabzonspor'a fırsat doğacak.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Monaco'nun berabere kaldığı ve Trabzonspor'un kazandığı senaryoda temsilcimiz son 32 biletini kapacak.

Trabzonspor gruptan nasıl çıkar? İşte tüm ihtimaller

Öte yandan eğer Monaco rakibine yenilir ve Trabzonspor da berabere kalırsa ikili averajda üstün olan bordo-mavililer yine gruptan çıkmış olacak.

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