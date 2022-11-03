Kazanmaktan başka çare yok! İşte Avcı'nın Ferenchvaros maçı 11'i

Fırtına, Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında bu akşam Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek. Kızılyıldız'a 2-1 mağlup olarak bir üst tura çıkma şansını zorlaştıran bordo-mavililer, Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. Fırtına, kazanıp 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'yu geçerek turlamak istiyor. Ekibimiz, ilk maçta rakibine 3-2 kaybetmişti.



YIKIM PLANI



Abdullah Avcı tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken, Macar ekibini en ince ayrıntısına kadar analiz etti. Ferencvaros'un geçişlerde arkada bıraktığı boşlukları hızlı oyuncularıyla cezalandırmak isteyen Avcı, Trezeguet'yi kilit adam olarak belirledi. Tecrübeli hoca, 90 dakika öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi.

MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamın, Hamsık, Bakasetas, Djanıny, Trezeguet, Umut.

FERENCVAROS: Dibusz, Botka, Mmaee, Kovacevic, Paszka, Vecsei, Laidouni, Zachariassen, Mercier, Traore, R. Mmaee