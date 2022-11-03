Trezeguet, Ferencvaros maçını kazanmak istediklerini ifade etti. Mısırlı sol kanat, "Umuyorum bizim günümüz olacak. Sadece kazanmaya odaklanmış durumdayız. İnşallah Avrupa Ligi'ne devam etmek istiyoruz. 3 puan alacağız ve hangi pozisyonda olacağımıza bakacağız. Taraftarlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Yanımızda olacaklardır ve inşallah galip geleceğiz. Başlangıçta işler tam istediğim gibi gitmedi. Ama hocamın ve diğer arkadaşlarımın desteğini arkamda hissedip takıma yardımcı olmaya çalıştım. Bütün hayatım boyunca kendim için değil takımım için mücadele etmeye çalıştım" açıklamasını yaptı.