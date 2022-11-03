Haberler Trabzonspor Bakasetas affetmiyor

Bakasetas affetmiyor

Karadenız devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden atılan frikiği oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi. Ferencvaros maçında da bordo-mavililerin en büyük kozu olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Bakasetas affetmiyor
Karadenız devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden atılan frikiği oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi. Ferencvaros maçında da bordo-mavililerin en büyük kozu olacak.
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