Avrupa’da yola devam

Avcı, Ferencvaros'un geniş bir kadroya sahip olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Rakibimizin 27 oyuncusu var. Birbirine yakın profiller. Bu seviyelerde rotasyon avantaj da dezavantaj da değildir. Bu seviyede maç kazanmak her oyuncu için önemlidir. Biz her ne olursa karşılaşmaya çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Ferencvaros, dengeli bir grupta Monaco maçlarından 4 puanla çıktı. Geniş bir kadrosu var. Önde atletik oyuncuları fazla ve hep beraber hareket etmeleri ciddi bir avantaj."
Avcı, Ferencvaros'un geniş bir kadroya sahip olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Rakibimizin 27 oyuncusu var. Birbirine yakın profiller. Bu seviyelerde rotasyon avantaj da dezavantaj da değildir. Bu seviyede maç kazanmak her oyuncu için önemlidir. Biz her ne olursa karşılaşmaya çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Ferencvaros, dengeli bir grupta Monaco maçlarından 4 puanla çıktı. Geniş bir kadrosu var. Önde atletik oyuncuları fazla ve hep beraber hareket etmeleri ciddi bir avantaj."
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