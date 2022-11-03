Haberler Trabzonspor Avrupa’da yola devam

Avrupa’da yola devam

"Ferencvaros'u yeneceğiz. Bu hem bizim hem ülke puanı için önemli Yola devam etmek istiyoruz. Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var"

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2022 Perşembe 06:50
Avrupa’da yola devam
Teknık direktör Abdullah Avcı ve Trezeguet basın toplantısı düzenledi. Avcı, "Kuralar çekildiğinde H Grubu dengeli duruyordu. Belki Monaco bir tık daha önde gözüküyordu. Ancak Ferencvaros'un Monaco'dan aldığı 4 puan işleri değiştirdi. Maçta tüm konsantrasyonumuzu, coşkumuzu kullanmaya çalışacağız. Galibiyet hem bizim hem de ülke puanı için önemli. Katkıda bulunmak istiyoruz. Avrupa'da da devam etmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın bize verdiği desteğe ihtiyacımız var. Maçta bizimle olacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı

Avcı, Ferencvaros'un geniş bir kadroya sahip olduğunu da vurgulayarak şöyle devam etti: "Rakibimizin 27 oyuncusu var. Birbirine yakın profiller. Bu seviyelerde rotasyon avantaj da dezavantaj da değildir. Bu seviyede maç kazanmak her oyuncu için önemlidir. Biz her ne olursa karşılaşmaya çok ciddi bir şekilde hazırlandık ve hazırlanmaya devam ediyoruz. Ferencvaros, dengeli bir grupta Monaco maçlarından 4 puanla çıktı. Geniş bir kadrosu var. Önde atletik oyuncuları fazla ve hep beraber hareket etmeleri ciddi bir avantaj."
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Aslan düğmeye bastı! Seferovic gidiyor o yıldız geliyor...
Sonbahar! Burcu Esmersoy, aşk hayatına ve sıkıntılarına ilişkin itiraflarda bulundu
Porto izliyor! Devre arası teklif yapacaklar
Galatasaray'a olumsuz yanıt! 'Satılık değil'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kazanmaktan başka çare yok! İşte Avcı'nın 11'i
İşte Fırtına'nın ince Avrupa hesapları
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💥 Çılgın Sayısal Loto çekildi! (2 Kasım 2022)
Ekim enflasyon rakamları açıklandı mı?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yıldız isimler söz verdi! Yönetimden jest geldi Yıldız isimler söz verdi! Yönetimden jest geldi 07:49
Birlik Külliye'de Birlik Külliye'de 06:25
M. City grupları güle oynaya tamamladı! M. City grupları güle oynaya tamamladı! 01:21
M. City grupları güle oynaya tamamladı! M. City grupları güle oynaya tamamladı! 01:20
PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! 01:15
PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! PSG Juventus'u deplasmanda devirdi! 01:13
Daha Eski
Chelsea gruptan lider çıktı! Chelsea gruptan lider çıktı! 01:03
Milan rahat turladı! Milan rahat turladı! 01:02
Milan rahat turladı! Milan rahat turladı! 01:02
Benfica'dan deplasmanda gol şov! Benfica'dan deplasmanda gol şov! 01:01
Benfica'dan deplasmanda gol şov! Benfica'dan deplasmanda gol şov! 01:01
Chelsea gruptan lider çıktı! Chelsea gruptan lider çıktı! 01:01