Umut siftah peşinde

Sezon başında Fransız ekibi Lorient'ten alınan Umut Bozok, henüz beklenen patlamayı yapamadı. Geçen sezon Süper Lig'de Kasımpaşa'da 20 golle kral olan 26 yaşındaki forvet, bordomavili formayı giydiği 13 maçta sadece 3 kez fileleri sarstı. Ligde deplasmandaki Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında 1'er gol kaydeden Umut, Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Ferencvaros ağlarını sarsmıştı. Akyazı'da hem Süper Lig hem de Avrupa'da toplam 5 maça çıkan yetenekli futbolcu, Ferencvaros sınavında üzerindeki şanssızlığı kırmayı arzuluyor.

DEĞERİNİ KATLADI

Kasımpaşa'da gol kralı olduktan sonra Trabzonspor'a gelen Umut Bozok değerini artırıyor. 26 yaşındaki forvet oyuncusunun yeni güncelleme sonrası bonservis bedeli 5.5 milyon euro'ya çıktı.