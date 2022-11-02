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Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor. 2. haftadaki Hatay maçında kolu kırılan ve hemen ameliyat olan Boşnak sağ kanat, 2.5 ay sonra topla çalışmaya başladı. İşte Visca'nın sahalara dönüş tarihi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 13:37
Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Fırtına yarın sahasında Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Trabzonspor'da Ferencvaroş maçı öncesi Edin Visca sevinci yaşanıyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Kolundaki kırık nedeniyle çok uzun zamandır sahalardan uzak olan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Boşnak sağ kanat, dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasında topla çalışırken, taktik bölümde ise takımdan ayrıldı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Bordo-mavililerin 3'erli grup halinde çift kale maç yaptığı taktik bölümde ise kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Dorukhan: Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün en erken nisan ayında takıma katılması bekleniyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Başarılı futbolcunun dönmesi Abdullah Avcı'yı çok rahatlatacak.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Peres: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonu yırtılan Brezilyalı sağ bek, zaman zaman takımla çalışmalara katılıyor.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

32 yaşındaki oyuncu, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Visca: Ligin 2. haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Bosnalı sağ kanat, bir süre önce saha çalışmalarına başladı.

Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

32 yaşındaki oyuncu da Peres gibi kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.

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