Trabzonspor'da Edin Visca sevinci yaşanıyor! İşte Fırtına'nın sakatlık raporu

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak.
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak.
Grupta 6. maçına çıkacak olan bordo mavililere kazanmakta yetmiyor.
Monaco ve Kızılyıldız arasında oynanacak mücadelenin sonucu da Fırtına'nın gruptaki geleceğine yön verecek.
Fırtına yarın sahasında Ferencvaros ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı.
Trabzonspor'da Ferencvaroş maçı öncesi Edin Visca sevinci yaşanıyor.
Kolundaki kırık nedeniyle çok uzun zamandır sahalardan uzak olan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı.
Boşnak sağ kanat, dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasında topla çalışırken, taktik bölümde ise takımdan ayrıldı.
Bordo-mavililerin 3'erli grup halinde çift kale maç yaptığı taktik bölümde ise kazanan takım büyük sevinç yaşadı.
Dorukhan: Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün en erken nisan ayında takıma katılması bekleniyor.
Başarılı futbolcunun dönmesi Abdullah Avcı'yı çok rahatlatacak.
Peres: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonu yırtılan Brezilyalı sağ bek, zaman zaman takımla çalışmalara katılıyor.
32 yaşındaki oyuncu, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.
Visca: Ligin 2. haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Bosnalı sağ kanat, bir süre önce saha çalışmalarına başladı.
32 yaşındaki oyuncu da Peres gibi kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.