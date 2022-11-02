Taraftar ilgisiz

Bordo-mavili taraftarlar yarınki Ferencvaros maçına şu ana kadar beklenen ilgiyi göstermedi. Beklenenin çok altında taraftar bilet satın alırken, bordo-mavili yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribünleri dolu görmek istediğini her zaman dile getiriyor
Bordo-mavili taraftarlar yarınki Ferencvaros maçına şu ana kadar beklenen ilgiyi göstermedi. Beklenenin çok altında taraftar bilet satın alırken, bordo-mavili yönetim ve teknik direktör Abdullah Avcı, tribünleri dolu görmek istediğini her zaman dile getiriyor