Sakatlık raporu

Dorukhan: Ümraniyespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Dorukhan Toköz'ün en erken nisan ayında takıma katılması bekleniyor. Başarılı futbolcunun dönmesi Abdullah Avcı'yı çok rahatlatacak.

Peres: Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor karşılaşmasında sol aşil tendonu yırtılan Brezilyalı sağ bek, zaman zaman takımla çalışmalara katılıyor. 32 yaşındaki oyuncu, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.

Vısca: Ligin 2. haftasında Hatayspor maçında kolu kırılan ve ameliyat olan Bosnalı sağ kanat, bir süre önce saha çalışmalarına başladı. 32 yaşındaki oyuncu da Peres gibi kasım ayındaki Dünya Kupası arasında takıma katılacak.