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Konferans Ligi seçeneği

Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco'nun da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde Karadeniz devinin en iyi 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimali yüksek. İki maçın da berabere bitmesi durumunda son karşılaşmadaki skorlara bakılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Konferans Ligi seçeneği
Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco'nun da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde Karadeniz devinin en iyi 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimali yüksek. İki maçın da berabere bitmesi durumunda son karşılaşmadaki skorlara bakılacak.
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