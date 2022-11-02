Konferans Ligi seçeneği

Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco'nun da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde Karadeniz devinin en iyi 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimali yüksek. İki maçın da berabere bitmesi durumunda son karşılaşmadaki skorlara bakılacak.
Trabzonspor'un, Ferencvaros'u yenmesi, Monaco'nun da evinde Kızılyıldız'ı mağlup etmesi halinde Karadeniz devinin en iyi 3. olarak UEFA Konferans Ligi'ne gitme ihtimali yüksek. İki maçın da berabere bitmesi durumunda son karşılaşmadaki skorlara bakılacak.