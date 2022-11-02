Edin Visca müjdesi

Fırtına yarın sahasında Ferencvaroş ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçının hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki idmana tüm futbolcular katıldı. Kolundaki kırık nedeniyle çok uzun zamandır sahalardan uzak olan ve geçtiğimiz hafta içerisinde hafif tempolu koşulara başlayan Edin Visca, yaklaşık 2.5 aylık aradan sonra ilk kez antrenmanda topla çalıştı. Boşnak sağ kanat, dar alanda pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasında topla çalışırken, taktik bölümde ise takımdan ayrıldı. Bordo-mavililerin 3'erli grup halinde çift kale maç yaptığı taktik bölümde ise kazanan takım büyük sevinç yaşadı.