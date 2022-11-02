BAY haftası kaybettirdi

Sivasspor'u yenerek rakiplerinin puan kaybetmesiyle 3. sıraya yükselen Trabzonspor, ligin 12. haftasını BAY geçmişti. F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir kazanınca Fırtına bu kez 6. sıraya geriledi. G.Saray averajla 5. sıraya, Beşiktaş 22 puanla 4., Adana Demirspor 23 puanla 3., Başakşehir 23 puanla (averajla) 2., F.Bahçe ise 26 puanla zirvede yer aldı. İlk 6 takım içinde BAY geçmeyen sadece Beşiktaş ile Adana Demir kaldı.
Sivasspor'u yenerek rakiplerinin puan kaybetmesiyle 3. sıraya yükselen Trabzonspor, ligin 12. haftasını BAY geçmişti. F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray ve Başakşehir kazanınca Fırtına bu kez 6. sıraya geriledi. G.Saray averajla 5. sıraya, Beşiktaş 22 puanla 4., Adana Demirspor 23 puanla 3., Başakşehir 23 puanla (averajla) 2., F.Bahçe ise 26 puanla zirvede yer aldı. İlk 6 takım içinde BAY geçmeyen sadece Beşiktaş ile Adana Demir kaldı.