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Trabzonspor'da ihtimal hesapları! Neden olmasın...

Avrupa Ligi'nde 5. maçların ardından artık ipler Trabzonspor'un elinde değil. Fırtına'nın Ferencvaros'u yenmesi, Monaco'nun da Kızılyıldız'a takılması gerek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'da ihtimal hesapları! Neden olmasın...

Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için ihtimal hesapları yapılıyor.

1- 2.'lik için Trabzonspor'un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması gerekiyor. Monaco da Kızılyıldız'a karşı kazanmamalı.

2- Trabzonspor'un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

3- İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor'un Kızılyıldız'la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

4- Hem Trabzonspor'un hem de Kızılyıldız'ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.

RAKİP 2-1 GALİP
Bordo-mavili takımın H Grubu'ndaki rakibi Ferencvaros, konuk ettiği Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi. Son 4 yılın şampiyonu lider Ferencvaros, Nguen ve Esiti'nin golleriyle sahadan galip ayrılmayı bildi.

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