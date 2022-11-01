Trabzonspor'da ihtimal hesapları! Neden olmasın...

Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak için ihtimal hesapları yapılıyor.

1- 2.'lik için Trabzonspor'un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması gerekiyor. Monaco da Kızılyıldız'a karşı kazanmamalı.

2- Trabzonspor'un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

3- İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor'un Kızılyıldız'la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

4- Hem Trabzonspor'un hem de Kızılyıldız'ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.

RAKİP 2-1 GALİP

Bordo-mavili takımın H Grubu'ndaki rakibi Ferencvaros, konuk ettiği Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi. Son 4 yılın şampiyonu lider Ferencvaros, Nguen ve Esiti'nin golleriyle sahadan galip ayrılmayı bildi.