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En büyük koz Bakasetas

Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
En büyük koz Bakasetas
Karadeniz devinin maestrosu Bakasetas tarihe geçti... 5 grup maçında da skor katkısı yapan, 2 gol, 4 asistle Avrupa Ligi'nde ön plana çıkan 29 yaşındaki orta saha, 2-1 kaybedilen Kızılyıldız karşılaşmasında attığı frikik golüyle Fırtına'nın tek sayısını kaydetmişti. 34.3 metreden atılan bu gol Kupa 2'nin grup aşamasında en uzak mesafeden kaydedilen frikik oldu. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta 7 gol, 7 asistle tam 14 gole direkt katkı verdi. Ferencvaros maçında da bordo-mavililerin en büyük kozu olacak.
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