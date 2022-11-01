Haberler Trabzonspor 9 günde 9 puan

9 günde 9 puan

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını zora sokan Trabzonspor, gruptaki son maçta Ferencvaros'u ağırlayacak. 3 Kasım'da Macaristan ekibiyle karşılaşacak Karadeniz devi, 6 Kasım'da Konyaspor'u konuk edecek. 11 Kasım'da ise A.Gücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, 9 günde 3 maç oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
9 günde 9 puan
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek bir üst tura çıkma şansını zora sokan Trabzonspor, gruptaki son maçta Ferencvaros'u ağırlayacak. 3 Kasım'da Macaristan ekibiyle karşılaşacak Karadeniz devi, 6 Kasım'da Konyaspor'u konuk edecek. 11 Kasım'da ise A.Gücü deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer, 9 günde 3 maç oynayacak. Fırtına, Avrupa'daki iddiasını ve Süper Lig'de de zirve ortaklığını devam ettirmeyi hedefliyor.
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