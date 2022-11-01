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40 günlük arada yeni atılım

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın işaret ettiği kasım ayı geldi. Bordo-mavililer, 11 Kasım'daki A.Gücü sınavı sonrası izne çıkacak ve daha sonra kampa girecek. Sezon başında tam kadro çalışma imkanı yakalayamayan tecrübeli teknik adam, 40 günlük sürede hemen hemen tam kadro çalışma imkanı yakalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
40 günlük arada yeni atılım
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın işaret ettiği kasım ayı geldi. Bordo-mavililer, 11 Kasım'daki A.Gücü sınavı sonrası izne çıkacak ve daha sonra kampa girecek. Sezon başında tam kadro çalışma imkanı yakalayamayan tecrübeli teknik adam, 40 günlük sürede hemen hemen tam kadro çalışma imkanı yakalayacak.
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