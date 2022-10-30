Üyelikten atıldılar

Trabzonspor Kulübü'nde tüm çağrılara rağmen aidatlarını ödemeyen kişilerin ilişiği kesildi. 3 yıldır aidatlarını ödemeyen 11 bin 185 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu rakam neredeyse aktif üye sayısına eşit. Karadeniz ekibinde şu anda 12 bin 200 aktif üye bulunuyor.
TrabzonsporKulübü'nde tüm çağrılara rağmen aidatlarını ödemeyen kişilerin ilişiği kesildi. 3 yıldır aidatlarını ödemeyen 11 bin 185 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu rakam neredeyse aktif üye sayısına eşit. Karadeniz ekibinde şu anda 12 bin 200 aktif üye bulunuyor.