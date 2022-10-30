Haberler Trabzonspor Üyelikten atıldılar

Üyelikten atıldılar

Trabzonspor Kulübü'nde tüm çağrılara rağmen aidatlarını ödemeyen kişilerin ilişiği kesildi. 3 yıldır aidatlarını ödemeyen 11 bin 185 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu rakam neredeyse aktif üye sayısına eşit. Karadeniz ekibinde şu anda 12 bin 200 aktif üye bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Üyelikten atıldılar
Trabzonspor Kulübü'nde tüm çağrılara rağmen aidatlarını ödemeyen kişilerin ilişiği kesildi. 3 yıldır aidatlarını ödemeyen 11 bin 185 kişinin üyelikleri düşürüldü. Bu rakam neredeyse aktif üye sayısına eşit. Karadeniz ekibinde şu anda 12 bin 200 aktif üye bulunuyor.
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