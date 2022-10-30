Avcı'dan formsuz 2 yıldızla özel görüşme!

Trabzonspor'da, Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladılar. İki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor. Usta hoca, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün kalitelerine güvenmiş ve 8+3 kuralında onlardan faydalanmayı düşünmüştü. Ancak iki oyuncu da bir türlü performanslarını yukarı çekemediler. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki öğrencisi ile özel olarak görüşecek. Beklentilerini net şekilde aktaracak. Usta hoca, iki yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanmasını istiyor.