Haberler Trabzonspor Avcı'dan formsuz 2 yıldızla özel görüşme!

Avcı'dan formsuz 2 yıldızla özel görüşme!

Trabzonspor'da Abdullah Avcı, iki formsuz oyuncusu Yusuf ve Abdülkadir Ömür ile bire bir görüşecek. Yerli kontenjanı açısından önem taşıyorlar.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Avcı'dan formsuz 2 yıldızla özel görüşme!

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Trabzonspor'da, Lille'den kiralık olarak yuvaya dönen Yusuf Yazıcı ile takımın önemli ismi Abdülkadir Ömür sezona kötü başladılar. İki futbolcu da beklentilerin çok uzağında bir performans sergiliyor. Bu da teknik direktör Abdullah Avcı'nın elini bir hayli zora sokuyor. Usta hoca, Yusuf ve Abdülkadir Ömür'ün kalitelerine güvenmiş ve 8+3 kuralında onlardan faydalanmayı düşünmüştü. Ancak iki oyuncu da bir türlü performanslarını yukarı çekemediler. Teknik direktör Abdullah Avcı, iki öğrencisi ile özel olarak görüşecek. Beklentilerini net şekilde aktaracak. Usta hoca, iki yıldız oyuncusunun bir an önce toparlanmasını istiyor.
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