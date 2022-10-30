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Efecan atağı

Trabzonspor, 3 defa kapısından dönen Efecan Karaca için bir harekat daha başlatıyor. Tecrübeli ismi bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2022 Pazar 06:50
Efecan atağı
Karadeniz temsilcisi devre arası transfer döneminde bir kez daha eski göz ağrısının peşine düşecek. Bordomavililer, hücumda yaşanan sıkıntıyı çözmek ve yerli kalitesini genişletmek için Alanyaspor'dan Efecan Karaca'ya kanca attı. Fırtına, daha önce 3 defa kapıdan dönen 32 yaşındaki sağ kanadı bu defa renklerine katmayı hedefliyor. Efecan'ın Akdeniz temsilcisiyle 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Alanyaspor'un bu defa yüksek bir rakam istemeyeceği ve transferin önünün açık olduğu kaydedildi. Yıldız isim 2013'ten bu yana Alanyaspor forması giyiyor. 315 karşılaşmaya çıktı.
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