Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Cumhurbaşkanımızla görüşeceğim

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, olağan genel kurul toplantısında konuştu.



İşte o sözler...

"Yeni havalimanı projemiz var. Yaptığımız incelemede maalesef mevcut tesislerimizin yüzde 90'i istimlak.. Ben şahsen eski pilot olarak biraz da havacılık konusunda bilgisi olan insan olarak Trabzon şehrinin daha büyük bir havalimanına ve aşağı doğru bütün spor tesislerini içine alaraktan bir yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum.

Mevcut havalimanı 250 hatta 300 uçağa kadar iniş kalkışı rahatlıkla kaldırabilecek kapasitede… Mevcut apronların yanına yapılacak ilavelerle bu sıkıntılar giderilebilir. Bu şehrin yeni havalimanına ihtiyacı yok, bu şehrin spor tesislerine ihtiyacı var.

Orada ki spor tesislerini ve bizim Mehmet Ali Yılmaz Spor Tesislerinin istimlak edilerek böyle bir şeyin içine gidilirse ben buna sonuna kadar direnç gösteririm. Trabzonspor'a yapılacak en büyük ihanetlerden biri budur. Başarısız olduğumda da görevi bırakır giderim. Stat kiralama ile alakalı maalesef mevcut yasa, stadımızı Spor Bakanlığı yaptığı için mevcut yasada da ancak 1 yıl artı 1 yıl gibi bir kiralama yapılabiliyor.

Stadlarımızın altında çok büyük ekonomik katkı sağlayacak olan tesisleri, kiraya verme şansımız yok. Çünkü hiç kimse 1 yıllık kontrat imzalayarak oraya girip yatırım yapma taraftarı değil. Bu da ticaretin olağan kuralı. Bu konuyla alakalı sıkıntımızı sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettik. Kendisi de spor bakanımızla yanımızda görüştü. En azından bir 29 yıllık kiralamayla alakalı olarak, bu kiralama süresinin 1 yıldan 29 yıla uzatılması konusunda Spor Bakanımıza talimat verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Bundan 1,5 ay önce Spor Bakanlığımızı ziyaret ettiğimizde çalışmanın hazırlandığını ve Spor Bakanlığına sunulduğunu ifade ettiler. Salı günü de Spor Müzesinin açılışında sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geleceğiz eğer orada fırsat bulursam bu konuyu kendilerine arz etmeyi düşünüyorum. Bu sadece bizim konumuz değil. Devlet tarafından yapılan bütün statlarlarda aynı sıkıntı. Göztepe kulübünün de büyük sıkıntısı var. Düşünebiliyor musunuz şehrin ortasında çok amaçlı stat yapılıyor ancak şu an sadece futbol oynanabiliyor.

Rakiplerimiz sezona çok iddialı transferler ile girdi. '100. yılda şampiyonluk' mottosuyla çok agresif olarak başladılar lige. Şu anda şampiyonluk mücadelesi veren 5-6 kulüp var ve yine söylüyoruz; Şampiyonun kim olacağını sezon sonunda göreceğiz.

Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya satarak oradaki açığı kapattık."