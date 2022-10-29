Fırtına'ya Avrupa Ligi'nde hayal kırıklığı! Trabzonspor liderlik hesapları yaparken...

Bordo-mavili taraftarlar ise kadro içerisinde önemli bir değişimin yaşanması gerektiğini savunuyor. Abdullah Avcı da yöneticilerle yaptığı görüşmede, kasım ayındaki Dünya Kupası arasında çok farklı bir takıma bürüneceklerini, şu an için bir değişim sürecinde olduklarını vurguladı.