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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Sırp ekibi Kızılyıldız'a 2-1 yenildi. Spor yazarları da bu mücadeleyi dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 08:03
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - NEYİ, NASIL!

Trabzonspor'un son haftalarda hem Avrupa Ligi hem de ligde sezon başına göre daha toparlanmış bir görütüsü var. Tabii ki hayal edilenin, düşünülenin seviye olarak gerisinde.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Kızılyıldız maçı takıma öz güven vermesi açısından çok önemliydi. Bir de Kızılyıldız hem oyuncu hem de oyun kalitesi olarak Trabzon'un önünde bir takım değil. Kaldı ki ilk maçta da bu net şekilde görülmüştü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Bordo-mavililerin oyun içindeki en büyük eksikliği hücumda çoğalamaması ve orta sahada bire bir adam eksilten hızlı oyuncu profilinin olmayışı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Saha içinde fark yaratacak aynı zamanda da skora etki edecek oyuncu özelliğini taşıyan oyuncular sezon başı transferde çok tercih edilmedi. Bir de Djaniny ile oyuna başlamadığınızda bu eksiklik daha da sahaya yansıdı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Gezen sene iki kenar bekin katkısı hiç yoktu bu sene de değişen bir şey yok. Trabzonspor gibi topla ayağında tempo yapıp rakibe hücum baskısı götürün bir takımın topun kaptırıldığı yerde karşı presi daha fazla uygulaması ve bunun üzerine çok çalışıp bu yönünü geliştirmesi gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Yoksa her maç öne doğru koşacağına daha fazla geriye koşması kaçınılmaz olacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Bordo-mavililerin oyun ve oyuncu kalitesini referans alabileceğimiz en önemli gösterge içerdeki Monaco maçının 2. yarısıdır.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Geçtiğimiz sezonki gibi başarılar prensiplerle gelir. Abdullah Avcı'nın farklı fikirler yaratıp 'neyi, nasıl' yapacağını çözmesi ve bulması gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - DEĞİŞMEYEN KURAL

Uzun zamandır denendiği sağ kanatta beklenen verimliliği gösteremeyen Trezeguet'nin yine burada başlaması, Trabzonspor adına net bir eksiklik göstergesi oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Orijinal mevkii orta saha olan Bardhi de sol kanatta çok iyi değildi. İki kanat da üretemedi. İlk yarıda taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışan Kızılyıldız bireysel bir hatadan gol bulurken, Trabzonspor anında cevap verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

İkinci yarıda ise Trabzonspor oyunun dengesini lehine çevirmeye çabaladı. Bunda da pozisyonlar açısından başarılıydı. Zaman zaman beceri, zaman zaman şans eksikliği oyunun bir sonraki safhaya geçmesinin önündeki engellerdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Şansın ne kadar önemli bir faktör olduğunu ilk gole bakınca görebiliriz. Atamayana atarlar kuralı dünyanın her arenasında geçerliliğini koruyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Yine öyle oldu. Trabzonspor yediği golden sonra bir türlü ritim bulamadı, oyundaki coşku eksikliği her dakika kendini öz güvensizlik olarak gösteriyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Mevkilerin eridiği, oyunun azim, hırs, saldırganlık istediği anlarda Trabzonspor bu yüreği ortaya koyamadı. Çünkü bazı alışkanlıklar oyununuzun ve tutkunuzun seviyesini belirler.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Oyuncu performanslarına tek tek girecek bir seviye genel olarak yoktu sahada. Fakat kafamı kurcalayan bir şey vardı. Çok daha rahat maçlarda eksikleri nedeniyle tercih edilmeyen Lahtimi, önemli bir maçın en kritik anlarında neden tercih edilir ki?

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