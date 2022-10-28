TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Kızılyıldız-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

Gezen sene iki kenar bekin katkısı hiç yoktu bu sene de değişen bir şey yok. Trabzonspor gibi topla ayağında tempo yapıp rakibe hücum baskısı götürün bir takımın topun kaptırıldığı yerde karşı presi daha fazla uygulaması ve bunun üzerine çok çalışıp bu yönünü geliştirmesi gerekir.