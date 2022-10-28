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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı sonrası gözaltı! Elçilik devreye girdi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 27 Ekim Perşembe akşamı oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor maçını izleyen bir grup Trabzonspor taraftarı, maç bitiminde Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar, büyükelçiliğin devreye girmesiyle serbest bırakıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 13:43
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı sonrası gözaltı! Elçilik devreye girdi

UEFA Avrupa Ligi H grubu 5'inci maçında 27 Ekim Perşembe akşamı akşam oynanan Kızılyıldız-Trabzonspor müsabakasını izlemeye giden bir grup Trabzonspor taraftarı, karşılaşmanın ardından stadın çevresinde bekleyen Sırp polisler tarafından gözaltına alındı.

Sosyal medyada tepki gören olay karşısında Belgrad Büyükelçiliği devreye girdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda bordo mavili taraftarlar serbest kaldı.

Belgrad Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından Trabzonspor taraftarlarının gözaltına alınması konusunda açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün akşam oynanan Trabzonspor-Kızılyıldız maçının ardından bir grup taraftarımızın gözaltına alınması üzerine Büyükelçiliğimiz derhal yerel makamlarla irtibata geçmiş ve vatandaşlarımızın kısa sürede serbest bırakılmaları sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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