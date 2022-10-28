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"Bu gruptan çıkacağız"

Teknik direktör Abdullah Avcı, H Grubu'ndan çıkacaklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Kızılyıldız güçlü bir takım. İlk maçta yenmiştik ve bu kez kaybettik. İki kez direğe takılmamız şanssızlık oldu. Son maçta Ferencvaros'u evimizde yeneceğiz ve bu gruptan çıkacağız. Taraftarımızı şimdiden o maça davet ediyorum" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 06:50
"Bu gruptan çıkacağız"

Teknik direktör Abdullah Avcı, H Grubu'ndan çıkacaklarını söyledi. Bordo-mavili hoca, "Kızılyıldız güçlü bir takım. İlk maçta yenmiştik ve bu kez kaybettik. İki kez direğe takılmamız şanssızlık oldu. Son maçta Ferencvaros'u evimizde yeneceğiz ve bu gruptan çıkacağız. Taraftarımızı şimdiden o maça davet ediyorum" dedi.

DALYA MAÇINI KAYBETTİ
10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımda görev başlayan Abdullah Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa olmak üzere 100 maçta görev yaptı. Bu periyotta 55 galibiyet, 30 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan tecrübeli hoca, 1 maçı ise cezası nedeniyle tribünden yönetti.

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