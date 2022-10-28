Bakasetas kasırgası

2020-21 sezonunun devre arasında Alanyaspor'dan alınan Bakasetas, dün Kızılyıldız filelerini sarstı. Geçtiğimiz sezon 43 maçta 9 gol ve 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran yıldız, bu sezon ise şimdiden kendini aşmaya hazırlanıyor. 17 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran ve 7 de gol pası veren 29 yaşındaki maestro, şimdiden 14 gole katkı yaptı. Bakasetas, sezonun geri kalan bölümünde 3 gole daha katkı yaparsa bordo-mavili forma altındaki en verimli sezonuna ulaşacak.



REKORUNA 7 KALDI

Anastasios Bakasetas, kariyerindeki en verimli sezonu ise Alanyaspor'da geçirdi. Yunan orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonunda 43 maça çıkıp, 14 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Yani 29 yaşındaki futbolcu, 7 gole daha katkı verirse kariyer rekorunu da egale etmiş olacak. Bakasetas bu sezon çok formda.



34.3 METREDEN BOMBALADI

Anastasios Bakasetas, bu sezon Avrupa kupalarının grup aşamasında en uzak mesafeden atılan frikik golünü Kızılyıldız filelerine gönderdi (34.3 metre). Yunan maestro, 2-1 biten maç sonrası şunları söyledi: Kazanmak için geldik ama olmadı. İstediklerimizi yapamadık ve yenildik. Son karşılaşmada kazanıp tur atlamak istiyoruz.