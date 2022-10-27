Haberler Trabzonspor Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı 11'i

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı 11'i

H Grubu'nda 6 puanla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, bugün Kızılyıldız'a konuk oluyor. Bordo mavililer galip gelirse diğer maçta Ferencvaros da Monaco'yu yenerse gruptan çıkmayı garantileyecek. İşte zorlu randevu öncesi Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı 11'i.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:50
Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de BAY geçeceği haftaya Sivasspor'u yenerek giren Trabzonspor, bu gece UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız karşısına çıkıyor.

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Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

Son Avrupa karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazan ve grupta ikinci sıraya yükselen Fırtına, bugün de galip gelmek istiyor. Biz kananırsak ve Ferencvaros, Monaco'yu yenerse gruptan çıkmayı garantiliyoruz.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

KAZANMA VAKTİ
H Grubu 5. maçında Kızılyıldız'a konuk olacak Trabzonspor, Avrupa'da bin 161 gün sonra deplasmanda kazanmayı hedefliyor. En son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz devi, ardından çıktığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bordo- mavililer bugün şeytanın bacağını kırmak istiyor.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

AVCI İLE İLK PEŞİNDE
Abdullah Avcı, Avrupa'da dış saha özlemini bitirmek istiyor. Başarılı hoca ile bordo-mavililer deplasmanda çıktığı 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

MAXİ GOMEZ CEZALI
Kırmızı kart cezalısı Gomez ile Naci Ünüvar'ın yanı sıra tedavileri süren Visca, Dorukhan ve Serkan kadroda yer almadı. Bordomavililerde sakatlıktan çıkan Abdülkadir Ömür ve Djaniny ise Belgrad kafilesine katıldı.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

SAHNE UMUT BOZOK'UN
Teknik direktör Abdullah Avcı, bugün kadroda değişiklikler yapacak. Monaco'daki maçta kırmızı kart gören Maxi Gomez'in yerine Umut Bozok 11'de olacak.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

NACİ SON ANDA ÇIKARILDI
Naci Ünüvar, soğuk algınlığı geçirdiği için Kızılyıldız kadrosundan çıkarıldı. Son idmana katılan 19 yaşındaki sol kanat, kendisini iyi hissetmediği için dinlenecek.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

SAĞ KANAT BELİRSİZ
Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçında sağ kanatta oynatacağı ismi netleştirmedi. Sakatlıktan çıkan ve idmanda 4 golle şov yapan Djaniny ile Bardhi arasında kalan başarılı hocanın, Trezeguet'yi sağa çekip solda Bardhi'yi oynatma ihtimali de var.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

PRİMLER DAĞITILDI
Süper Lig'i geçtiğimiz sezon zirvede tamamlayan Trabzonspor'da şampiyonluk primleri dağıtıldı. Paralar, teknik heyet, futbolcu ve personelin hesaplarına yatırıldı.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

146. AVRUPA KARŞILAŞMASI
Fırtına, Avrupa kupalarındaki 146. maçına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 145 maçta 52 galibiyet, 37 beraberlik ve 56 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 187 kez havalandıran Karadeniz devi, kalesinde ise 201 gol gördü.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

22 KİŞİLİK KADRO
Fırtına'nın kadrosu: Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Y. Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny, Umut.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

EN FARKLI GALİBİYET
Karadeniz devi, Avrupa'da en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Fırtına, 2007-08 sezonunda İntertoto'da rakibini 6-0 mağlup etti.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

ZİRVE MANDIRALI'NIN

Trabzonspor'un Avrupa'da tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı. Fırtına'nın unutulmaz forveti, Avrupa'da toplam 23 kez fileleri havalandırdı.

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

İşte zorlu mücadele öncesi muhtemel 11'ler...

Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı muhtemel 11'i

Kızılyıdız: Borjan, Srnic, Erakovic, Milunovic, Dragovic, Rodic, Krsticic, Sanogo, Katai, Pesic, Bukari

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Trezeguet, Umut

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