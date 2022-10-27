Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı 11'i

Son Avrupa karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazan ve grupta ikinci sıraya yükselen Fırtına, bugün de galip gelmek istiyor. Biz kananırsak ve Ferencvaros, Monaco'yu yenerse gruptan çıkmayı garantiliyoruz.