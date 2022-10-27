Yık gel Fırtına! İşte Abdullah Avcı'nın Kızılyıldız maçı 11'i

Süper Lig'de BAY geçeceği haftaya Sivasspor'u yenerek giren Trabzonspor, bu gece UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında Kızılyıldız karşısına çıkıyor.
Son Avrupa karşılaşmasında Monaco'yu 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek tarih yazan ve grupta ikinci sıraya yükselen Fırtına, bugün de galip gelmek istiyor. Biz kananırsak ve Ferencvaros, Monaco'yu yenerse gruptan çıkmayı garantiliyoruz.
KAZANMA VAKTİ
H Grubu 5. maçında Kızılyıldız'a konuk olacak Trabzonspor, Avrupa'da bin 161 gün sonra deplasmanda kazanmayı hedefliyor. En son dış saha galibiyetini Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019'da 3-1'lik sonuçla elde eden Karadeniz devi, ardından çıktığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Bordo- mavililer bugün şeytanın bacağını kırmak istiyor.