Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Bartın'a destek mesajı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Uğurcan'ın Beşiktaş derbisinde giydiği eldivenleri açık artırma ile satışa çıkarıyoruz ve bu gelir hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine gönderilecek" dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a çok önemli açıklamalar yaptı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçimizin aileleri için 'Kurtaran Eller' kampanyasını başlattıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "Madencilerin Trabzonspor'un hayatında özel bir yeri var. Yıllar önce Zonguldak'tan bir madencimiz, Şenol Güneş'e kendi iş eldivenlerini kaleyi korurken kullansın diye göndermişti. Uğurcan'ın Beşiktaş derbisinde giydiği eldivenleri, açık artırmaya çıkarıyoruz. Buradan elde edilecek gelir, hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerine bağışlanacak. Biz 1 milyon lira gelir bekliyoruz" dedi.

TORPİL VE KAYIRMA VA

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yöneticilerimize 'Bağırın hakkınızı alın' deniyor Hakemlik camiasında bir torpil, adam kayırma söz konusu..." ifadelerini kullandı. Başkan Ağaoğlu, hakem isyanları ile ilgili şunları söyledi. İşte başkanın sözleri:

"35 senedir yönetici olarak spor aleminin içindeyim. 35 sene önceki tartışmalar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynısını yaşıyoruz."

"Maalesef yöneticilerimiz, başkanlarımıza 'Bağırın, hakkınızı alın' deniyor. Gidip bağırınca bir başkasının hakkını ihlal edeceğiniz düşüncesini aklınızdan çıkarmayın."

"Tespit ettiğimiz sorunlardan en önemlisi; bir torpil, bir adam kayırma söz konusu. Bu daha aday hakemlikten başlıyor."



BİZ NEDEN SUSUYORUZ?

"Biz hakemlerle ilgili 1 senedir neden susuyoruz? Çünkü hakemleri baskı altına almak istemiyoruz. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan- çalınmayan düdük var. Biz bunları 'hakem hatası' olarak görüyoruz."



STADIN İSİM HAKKI

Başkan Ağaoğlu, stadın isim sponsorluğu konusunda şunları söyledi: "Ciddi çalışmalarımız var. Uzun zamandır görüşüyoruz. Çok ciddi bir noktaya geldik. Hemen hemen bitme noktasındayız artık. Sonuçlandırınca açıklayacağız."