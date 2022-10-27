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Kızılyıldız - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Oyunun karşılığı bu değildi

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. maçında temsilcilerimizden Trabzonspor deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak tur şansını son maça bıraktı. Fırtına'da teknik direktör Abdullah Avcı müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:28 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 00:32
Kızılyıldız - Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı: Oyunun karşılığı bu değildi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'a 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmak için yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini kaydeden Avcı, Oyunun karşılığının bu sonuç olmadığını söyledi.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Elimizdeki fırsatları kaçırdık. Maçta da fırsatlar bulduk, iki direkten dönen topumuz var ancak değerlendiremedik.

Bakasetas ve Hamsik ile direkten döndü toplarımız. Oyun hakimiyeti bizdeydi. Golden önce direkten dönen bir topumuz var, ancak dönüşte çalıştığımız yerden golü yedik.

Oyunun içinde bu var. Bazen detay, bazen anlar diye özetleyebiliriz. Kazanmak için fırsatlar vardı. Oyunun karşılığı bu değildi ama futbol böyle bir oyun. Bundan sonraki hesaplara bakacağız.

Avrupa Ligi'ndeki bir ufak detay, devam etme sırf bize bağlı değil. Sonrası Konferans Ligi nasıl olabilir. Avrupa'da maç kazanmak önemli. Buradan çıkardıklarımıza bakacağız.

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