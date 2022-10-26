Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.
Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.
Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi.
Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Fırtına, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, Avrupa'da ise 3 maçta 1 gol yedi.
ZİRVE YİNE TREZEGUET'NİN!
Abdullah Avcı'nın bu sezonki vazgeçilmezlerinden Trezeguet, pek çok maçta Fırtına'nın en fazla mesafe kat eden ismi oldu.
Mısırlı sol kanat, Sivas maçında da 11.652 kilometrelik koşu mesafesiyle zirvede yer aldı.
Onu 11.381 ile Gbamin ve 11.118 ile Larsen takip etti.
Hücumdaki görevlerinin yanı sıra defansına da yardım eden Trezeguet, bu sezon 18 maçta 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.