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Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanan Trabzonspor, haftayı bay geçecek. Sahasında rakiplerine adeta geçit vermeyen Fırtına'da, istatistiklerin zirvesinde de Trezeguet var. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 10:49
Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor.

Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi.

Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Fırtına, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, Avrupa'da ise 3 maçta 1 gol yedi.

Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

ZİRVE YİNE TREZEGUET'NİN!

Abdullah Avcı'nın bu sezonki vazgeçilmezlerinden Trezeguet, pek çok maçta Fırtına'nın en fazla mesafe kat eden ismi oldu.

Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Mısırlı sol kanat, Sivas maçında da 11.652 kilometrelik koşu mesafesiyle zirvede yer aldı.

Trabzonspor'da zirvede Trezeguet var!

Onu 11.381 ile Gbamin ve 11.118 ile Larsen takip etti.

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