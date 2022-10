Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Kızılyıldız yorumu! "Son 7 maçtır..."

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve İspanyol savunma oyuncusu Marc Bartra, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Abdullah Avcı: Kökü ve zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak UEFA'da üst sıradalar. Saygı duyduğumuz, güçlü bir rakip. Biz de Trabzonspor olarak, önemli bir futbol şehri, futbol kulübü ve tarihi başarısıyla köklü bir kulübüz. Taraftarlarımızı mutlu etmek için, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibimiz, son 7 maçtır kullandığı taktiği değiştirdi. Kazanmak için oynayacaklar, iç sahada taraftarıyla beraber güçlü bir takım. Biz de deneyimli ve tecrübeli oyunculara sahibiz, bu baskıda bu ortamda en iyisini yapacak oyunculara ve takıma sahibiz.



"İNŞALLAH TÜM TÜRK TAKIMLARI GALİP GELİR"

Hiçbir maç kolay olmuyor, karşılaşma sırasında zor ve kolaylaşabiliyor. En iyi şekilde ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Avrupa'da tüm Türk takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah geçen hafta gibi herkes galip gelir.



"KIZILYILDIZ KÖKLÜ BİR EKİP"

Bu tür açıklamalar, her kulüp ve teknik adamlar tarafından yapılabiliyor. Kızılyıldız UEFA'da yukarıda bir takım, köklü bir ekip. Uluslararası alanda her takım kazanmak ister, Kızılyıldız'ın sahaya kazanmak için çıkacağını biliyorum.



Anlatacağım çok şey var, devre arası kampında bütün her şeyi anlatırım. Bence çok iyi yolda gidiyoruz, her kulvarda en tepedeyiz ve oynayan-oynamayan geçen seneden 19 oyuncu değişimi olmuş, bu sezon yine değişimler olmuş. Buna rağmen ligde 11 maçın 6'sında gol yememiş, Kasım ayı milli takım arasıyla beraber, antrenman tekrarlarımız olacak bunları şuan yapamıyoruz, hızlı bir şekilde tekrar yapıp en iyi noktaya geleceğimizi düşünüyorum.



"BÜTÜN KULVARLARDA EN İYİ YERE GİTMEK İSTİYORUZ"

"Bütün kulvarlarda en iyi yere gitmek istiyoruz. Rotasyon çok konuşuluyor ülkede, 7 günde 3 maç oynadık, seyahat yaptık en zor durumdan en iyi şekilde çıktık. En iyi kadromuzla çıkacağız, Maxi cezalı, Djaniny iyileşti."



Hiçbir takım beraberlik için sahaya çıkmaz, herkes galibiyet için elinden geleni yapar. Sahaya kazanmak için çıkacağız.



"TARAFTARLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kızılyıldız ekibi ligde ve Avrupa'da farklı formasyonlarla oynuyor. Ligi domine ediyorlar, müthiş taraftarlarıyla en iyi şekilde mücadele edeceklerdir. Türk taraftarlar stadyumu dolduracaktır, çevre ülkelerden ve buradan gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bütün biletler tükenmiş.



"PESIC'TEN FORMA ALACAĞIM"

Eskiden ülkemizde forma giyen Pesic'ten forma alacağım, oğlum koleksiyon yapıyor. Verirse oğlum için formasın alacağım.



BARTRA: MAÇIN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ

Marc Barta: Hocamız maç adına, bütün her şeyi söyledi. Bana bir şey bırakmadı, oyuncular olarak her şeyin farkındayız. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz. 3 puan işimizi kolaylaştıracak ama kolay olmayacak. Bunun ne kadar önemli bir karşılaşma olduğunu gayet iyi bilen oyuncularız.



"BENZEMA'YI TEBRİK EDİYORUM"

Benzema'nın parmak kırılması 2- 3 yıl önceydi. Madrid - Betis maçında düştüğünde elini yere koymuştu ve parmağını kırmıştı. Hiç öyle bir niyetim yoktu. Ballon D'or'u kazanmasından dolayı Benzema'yı tebrik ediyorum, geçen sezon harika işler yaptı, hakkettiğini düşünüyorum.