Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hakemler konusunda...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık."

"35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada."

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLER HAKKINDA...

"Allah madencilerimize kolaylık versin. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu kaza bizi derinden sarstı. Uğurcan'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri açık artırmaya çıkaracağız ve bu geliri kazazede ailelerine bağışlanması yönünde bir kampanya başlattık."

KIZILYILDIZ MAÇINA DAİR...

"Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak."

"Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz."

BİZ NEDEN SUSUYORUZ?"

"Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz."

"Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır."