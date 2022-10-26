Haberler Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hakemler konusunda...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hakemler konusunda...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:19 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 15:30
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Hakemler konusunda...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Kızılyıldız maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

"Herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Biz bir sene önce karar aldık. Hakem konusunu gündemimizden kaldırdık."

"35 senedir futbol aleminin içindeyim. 35 sene önce konuşulanlar neyse bugün değişen bir şey yok. Aynı şeyler yaşanıyor. Sorunlar aynı sorunlar ve hepsi masada."

HAYATINI KAYBEDEN MADENCİLER HAKKINDA...

"Allah madencilerimize kolaylık versin. Çok zor bir iş yapıyorlar. Bu kaza bizi derinden sarstı. Uğurcan'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenleri açık artırmaya çıkaracağız ve bu geliri kazazede ailelerine bağışlanması yönünde bir kampanya başlattık."

KIZILYILDIZ MAÇINA DAİR...

"Puanlara baktığımız zaman dengeli bir grup. Hiç beklenmedik sonuçlar alınıyor. Önümüzdeki 2 maçtan 6 puan alırsak gruptan çıkıyoruz. Planımız bu. Kızılyıldız maçından 1 puan alırsak, diğer maçların sonuçları belirleyici olacak."

"Belgrad'daki atmosfer o kadar önemli bir faktör değil. Bizim oyuncularımız, rakip seyircinin baskısıyla pozitif olarak etkileniyor. İyi bir sonuçla ülkemize döner ve Ferençvaroş maçını kazanıp lider oluruz."

BİZ NEDEN SUSUYORUZ?"

"Hakemler sahadaki maçı yönetin. Trabzonspor lehine ve aleyhine 10'larca çalınan çalınmayan düdük var. Aynı şekilde rakiplerimizin de lehine ve aleyhine çalınmayan düdükler var. Biz bunları hakem hatası olarak değerlendiriyoruz."

"Biz neden 1 senedir susuyoruz hakemlerle alakalı olarak Trabzonspor Kulübü olarak? Trabzon'a geldiği zaman, Trabzonspor'un maçını yönettiğiniz takdirde kulüpten kaynaklı baskı olmayacak, taraftar hariç. Taraftar, hakemi baskı altına almaya çalışır."

DİĞER
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan'ın videosu sosyal medyada ilgi gördü! İşte Karan’ın o videosu!
e-Devlet'e girip hemen kontrol edin! 2 bin 673 lira cezası var
Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı!
Cimbom'a piyango! Bonservisiyle gidiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Kızılyıldız maçı kamp kadrosu belli oldu!
Kızılyıldız-Trabzonspor maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto sonuçları (26 Ekim)
tv8 CANLI İzle (TV8 CANLI YAYIN YOUTUBE HD)
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Ağaoğlu A Spor'da | CANLI Ahmet Ağaoğlu A Spor'da | CANLI 15:19
Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı! Sumudica'dan Beşiktaş yanıtı! 15:06
Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı saat kaçta? Galatasaray Nef - Hapoel Atsmon Holon maçı saat kaçta? 14:18
Cimbom'a piyango! Bonservisiyle gidiyor Cimbom'a piyango! Bonservisiyle gidiyor 14:07
İrfan Can'dan Jesus'a güldüren soru! İrfan Can'dan Jesus'a güldüren soru! 13:16
Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması! 13:02
Daha Eski
Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi! Suns son şampiyon Warriors'ı devirdi! 12:42
Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili... Siyah-beyazlılarda ipler koptu! Futbolcular tepkili... 12:30
F.Bahçe ve Başakşehir itirafı! F.Bahçe ve Başakşehir itirafı! 12:20
Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? Sivasspor - Cluj maçı saat kaçta? 12:06
Jorge Jesus: Final gözüyle bakmıyoruz! Jorge Jesus: Final gözüyle bakmıyoruz! 12:05
F.Bahçe'de Alioski gelişmesi! Harekete geçildi... F.Bahçe'de Alioski gelişmesi! Harekete geçildi... 11:52