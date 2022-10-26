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Haftanın kârlısı Fırtına

Sivas’ı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 3 basamak yükselerek 11. haftayı en kârlı kapatan takım oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 06:50
Haftanın kârlısı Fırtına

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, haftayı en karlı kapatan takım Trabzonspor oldu. 10. haftayı 18 puanla 6. tamamlayan Trabzonspor, 11. haftada Sivasspor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle 3'üncü sıraya yükseldi. Fırtına, lider Fenerbahçe'nin sadece 2 puan gerisinde. Süper Lig'de gelecek haftayı BAY geçecek bordo- mavili takım böylelikle önemli bir avantaj yakaladı.

HUGO'DAN TAM İSABET
Sezona kötü başlamasına rağmen yavaş yavaş ritmini yakalayan Vitor Hugo, Sivasspor maçında savunmada kusursuza yakın oynadı. Brezilyalı stoper, pas isabet oranıyla da dikkat çekti. Hugo, yüzde 94 pas isabetiyle zirvede yer aldı. Monaco maçında attığı kafa golünün ardından performans olarak çıkışa geçen 31 yaşındaki savunmacının, Kızılyıldız sınavında da oynaması bekleniyor.

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