Trabzonspor’un başlattığı ‘Kurtaran Eller’ kampanyasına yoğun ilgi

Trabzonspor'dan alkışlanacak hareket. Bordo Mavili kulüp, tüm Türkiye'yi yasa boğan maden kazasına kayıtsız kalmadı ve Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerini yalnız bırakmamak için "Kurtaran Eller" kampanyasını başlattı.

Trabzonspor, tüm Türkiye'yi yasa boğan maden kazasına kayıtsız kalmadı. Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerini yalnız bırakmamak için "Kurtaran Eller" kampanyasını başlattı.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçında giydiği eldivenler açık artırma yoluyla satışa sunuldu. Kampanyanın gelirinin ise maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla kullanılacağı açıklandı.

Kampanyaya ilk teklif 100 bin TL ile Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi. Trabzonspor'un başlattığı bu kampanya sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin takdirini topladı ve yoğun ilgi gördü.

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