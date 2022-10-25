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Trabzonspor'dan 595 günlük müthiş seri

Bordo-mavili takım, Akyazı'da çıktığı Süper Lig maçlarında tam 595 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak Sivasspor'u deviren Fırtına, 8 Mart 2021'deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'dan 595 günlük müthiş seri

Bordo-mavili takım, Akyazı'da çıktığı Süper Lig maçlarında tam 595 gündür yenilgi yüzü görmüyor. Son olarak Sivasspor'u deviren Fırtına, 8 Mart 2021'deki Alanya karşılaşmasından bu yana taraftarı önünde hiçbir rakibine boyun eğmedi. Bu süreçte toplam 30 maça çıkan Trabzonspor, 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı. Önümüzdeki haftayı BAY geçecek Trabzonspor, sonra Konyaspor'u konuk edecek.

GEÇEN YIL 6 GOL YEMİŞTİ

Karadeniz devi, şampiyon olduğu geçen sezon ilk 5 iç saha maçında kalesinde daha fazla gol yemişti. Fırtına, geçen sezon 5 maçta 6, bu dönem ise 2 gol yedi.

AKYAZI'DA GEÇİLMEZ KALE

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapatan Trabzonspor, iç sahada kalesinde rakiplerine adeta geçit vermiyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig, Şampiyonlar Ligi play-off ve Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Fırtına, iç sahada ligde 5 maçta 2 gol, Avrupa'da ise 3 maçta 1 gol yedi.

LİGDEKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Akyazı'da Hatay-spor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. İç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan topladı.

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