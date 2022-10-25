Galibiyet makinesi Hamsik

Sivas ağlarını sarsan Hamsik, bu sezon ligde ilk golünü kaydetti. En son geçen dönemin 15. haftasında 12 Aralık 2021'de Adana Demirspor maçında rakip fileleri havalandıran 35 yaşındaki Slovak yıldız, 322 gün sonra gol kaydetti. Hamsik'in gol attığı Kızılyıldız ve Sivasspor karşılaşmalarında galibiyete uzanan Trabzonspor, Hamsik'in ilk 11'de oynamadığı 9 resmi maçta ise 3 yenilgi yaşadı. 35 yaşındaki maestronun genel lig performansına bakıldığında; onun 11'de başladığı 29 maçta Trabzonspor'un sadece 1 yenilgisi bulunuyor.