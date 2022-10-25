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Avrupa'da da Fırtına

TrabzonsporŞampiyonlar Ligi playoff elemesinde Akyazı'da Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, Monaco'yu 4-0 yenmeyi başardı. Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken; 1 gol yedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Avrupa'da da Fırtına

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi playoff elemesinde Akyazı'da Kopenhag ile golsüz berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup eden Karadeniz devi, Monaco'yu 4-0 yenmeyi başardı. Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atarken; 1 gol yedi.

DIŞ SAHADA TOPLAM 19 GOL

Fırtına, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Evinde ligde sadece 2 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Trabzonspor, Avrupa'daki 3 deplasmanda 8 gol yedi. Kalesinde dış sahada toplam 19 gol gördü.

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