Abdullah Avcı dalya diyecek

Teknik direktör Abdullah Avcı, Avrupa Ligi H Grubu 5'nci hafta maçında deplasmanda karşılaşacakları Kızılyıldız ile birlikte yüzüncü maçına çıkacak. Deneyimli hoca, Süper Lig'de 81, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6, Süper Kupa'da 2, Şampiyonlar Lig Play-off aşamasında 2, Avrupa Ligi 4 ve Konferans Ligi'nde 4 maça çıktı. Avcı, ligde Giresunspor sınavını ise trübünden yönetti.

99 MAÇTA 14 KEZ MAĞLUP OLDU

10 Kasım 2020'de bordo-mavili takımın geçen Abdullah Avcı, iki yıla yaklaşan görev süresinde Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Avrupa olmak üzere 99 müsabakada görev aldı. Bu periyotta 55 galibiyet, 30 beraberlik ve 14 mağlubiyet alan Avcı, 1 maçı ise cezası nedeniyle tribünden yönetti. Avcı, kulüp düzeyinde 2.00'lık ortalama ile bordo-mavili takımda en iyi istatistiklere imza attı.

DEPLASMANDA SİFTAH PEŞİNDE!

Abdullah Avcı, Fırtına ile çıkacağı 100. maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Tecrübeli teknik adam, hem H Grubu'ndaki iddiasını sürdürmek hem de Avrupa'da Trabzonspor'un başında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. Karadeniz devinin başında Avrupa'da dış sahada oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Avcı, deplasmanda ise ilk galibiyetini almak istiyor.