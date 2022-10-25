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Abdülkadir Ömür'ün büyük şanssızlığı

Geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağı kırılan ve atel takılan 23 yaşındaki 10 numara bu kez de sağ elinden sakatlandı. Abdülkadir Ömür’ün durumu MR sonrası netleşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2022 Salı 06:50
Abdülkadir Ömür'ün büyük şanssızlığı

Sezon başından itibaren sakatlıklarla boğuşan Karadeniz devinde, Abdülkadir Ömür'ün geçtiğimiz hafta sol el serçe parmağında kırık meydana gelmiş ve atel takılmıştı. 23 yaşındaki 10 numara bu kez de antrenmanda sağ kolundan sakatlık yaşadı. İdmanda ikili mücadeleye giren ve yerde kalan 1.68 boyundaki oyuncunun kolu sargıya alındı. Genç yıldızın kolunda şişlik meydana geldiği ve inmesinin ardından MR çekileceği belirtildi. Ömür'ün Kızılyıldız karşılaşmasında kadrosunda olup olmayacağı belli değil. Yunus Emre SEL

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