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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'de son olarak sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor, iç sahada yenilgiyi unuttu. Bordo-mavililer, 1988-91 yılları arasındaki serisini geçmeyi de başardı. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 09:41
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Sivasspor'u ağırlayan Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup etti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Bu sonuçla puanını 21'e yükselten bordo-mavililer, 3. sıraya yerleşti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Fırtına, ligdeki son 5 karşılaşmasında hiç yenilmedi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Bu maçlarda 3 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Trabzonspor iç sahada mağlubiyet nedir unuttu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Karadeniz devi tam 30 maçtır sahasında kaybetmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Bordo-mavililer, Ekim 1988 ile Nisan 1991 tarihleri arasında 43 maç yenilmemişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Fırtına, bu dönemden sonra en uzun serisini yakaladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

İç sahada kaybetmemek bordo-mavili futbolcular için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

ARA YOK

Evinde Sivasspor'u deviren Trabzonspor ara vermeden Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Abdullah Avcı öğrencilerine doğru ve yanlış yaptıkları noktaları anlattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın iç sahada bileği bükülmüyor!

Tecrübeli teknik adam takımından maça tam konsantrasyon istedi.

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