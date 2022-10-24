Motive oluyor

Trabzonspor'un sezon başında büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Marc Bartra kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, 4-0 kazanılan Monaco ve 1-0'lık galibiyetle tamamlanan Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerine göz açtırmadı. 31 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle her iki maçta toplamda 16 defa ikili mücadeleye girdi. Bunların tamamında başarılı olarak onlara karşı ezici bir üstünlük kurdu. Marc Bartra'nın bu güçlü duruşu sayesinde Karadeniz Fırtınası iki önemli mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı.



AVCI ÇOK MEMNUN

Transfer döneminde Marc Bartra'nın alınmasını çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun performansından dolayı çok memnun. İspanyol futbolcu, deneyimli çalıştırıcının antrenmanların en çalışkan isimlerinin başında geliyor. Ayrıca maç taktiğini, sahada ne yapması gerektiğini kolay kavrıyor. Savunmanın lideri konumuna geçen 31 yaşındaki oyuncunun bireysel olarak da formunu yukarı çekmesi Abdullah Avcı'nın işini kolaylaştırıyor. Trabzonsporlu taraftarlar da Marc Bartra'nın oyununu büyük bir keyifle takip ediyor.



EREN ÜZGÜN

Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Eren Elmalı üzgün. Genç futbolcu Konyaspor maçını kaçıracak. Eren cezası sonrasında yeniden ilk 11'deki yerine dönecek. Yerinde ya Denswil ya Yusuf Erdoğan oynayacak.



ARA YOK

Evinde Sivasspor'u deviren Trabzonspor ara vermeden Kızılyıldız maçının hazırlıklarına başladı. Abdullah Avcı öğrencilerine doğru ve yanlış yaptıkları noktaları anlattı. Tam konsantrasyon istedi.



HÜSEYİN TÜRKMEN HAZIR

Genç stoper, Abdullah Avcı'dan forma bekliyor. Başarılı savunma oyuncusu, Sivasspor'a karşı sağ bekte forma giyebilir.