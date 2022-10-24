Haberler Trabzonspor Bartra'dan parmak ısırtan istatistik! Hepsini kazandı

Bartra'dan parmak ısırtan istatistik! Hepsini kazandı

İspanyol stoper tam anlamıyla duvar ördü. Rakiplerine geçit vermiyor. Bartra, Sivas ve Monaco maçlarında girdiği 16 ikili mücadelenin tamamını kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Bartra'dan parmak ısırtan istatistik! Hepsini kazandı

Trabzonspor'un sezon başında büyük uğraşlar sonucu renklerine bağladığı Marc Bartra kalitesini konuşturmaya devam ediyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, 4-0 kazanılan Monaco ve 1-0'lık galibiyetle tamamlanan Sivasspor karşılaşmalarında rakiplerine göz açtırmadı. 31 yaşındaki futbolcu, rakipleriyle her iki maçta toplamda 16 defa ikili mücadeleye girdi. Bunların tamamında başarılı olarak onlara karşı ezici bir üstünlük kurdu. Marc Bartra'nın bu güçlü duruşu sayesinde Karadeniz Fırtınası iki önemli mücadelede kalesini gole kapatmayı başardı. 31 yaşındaki futbolcu Monaco maçından sonra Sivas'a karşı da hatasızdı. Tecrübeli futbolcu oyun aklıyla Abdullah Avcı'nın saha içindeki liderlerinden. Marc Bartra her iki maçta rakipleriyle 8'er defa ikili mücadeleye girdi. Hepsinden başarıyla çıkan tecrübeli oyuncu sayesinde Fırtına gol yemedi.

AVCI ÇOK MEMNUN
Transfer döneminde Marc Bartra'nın alınmasını çok isteyen teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncusunun performansından dolayı çok memnun. İspanyol futbolcu, deneyimli çalıştırıcının antrenmanların en çalışkan isimlerinin başında geliyor. Ayrıca maç taktiğini, sahada ne yapması gerektiğini kolay kavrıyor. Savunmanın lideri konumuna geçen 31 yaşındaki oyuncunun bireysel olarak da formunu yukarı çekmesi Abdullah Avcı'nın işini kolaylaştırıyor. Trabzonsporlu taraftarlar da Marc Bartra'nın oyununu büyük bir keyifle takip ediyor.

TARAFTARLA İLETİŞİMİ İYİ
Tecrübeli futbolcu Marc Bartra, Trabzon'a ve Trabzonspor'a çok çabuk uyum sağladı. Başarılı savunma oyuncusu özellikle sosyal medyayı etkin ve doğru kullanıyor. Buralardan yaptığı paylaşımlar çok beğeniliyor. Bordo-mavili taraftarlarla iletişimi üst düzeyde.


ÜSTÜN BİR ZEKAYA SAHİP
Marc Bartra'yı savunma istatistiklerinde ön plana çıkaran özelliklerinden biri de ön sezgisinin güçlü olması. Adeta rakip hücum oyuncularının aklından geçeni okuyor. Topu atmak istedikleri yere önceden hareketleniyor. 31 yaşındaki stoper maç başına 2.8 pas arası yaparak fark yaratmış durumda.

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