Karadeniz temsilcisi evinde Sivasspor engelini 1-0'lık skorla aştı ancak maçın ana gündem maddelerinden biri de boş kalan tribünler oldu. Karşılaşmayı sadece 22 bin taraftar takip etti. Bu sezonun en düşük rakamı oldu. Stadın yarısının boş kalması teknik direktör Abdullah Avcı ve kaptan Uğurcan Çakır'ın da gündemindeydi. Başarılı kaleci Uğurcan "Taraftar desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Geçtiğimiz sezon şampiyonlukta onların desteği çok büyüktü. Bir olursak birinci oluruz. Tekrar kenetlenmeliyiz" ifadelerini kullandı. Teknik direktör Abdullah Avcı da taraftar desteğinin önemine değindi ve "Tribünlerin dolmasını istiyoruz. Sonuna kadar yanımızda olsunlar" dedi.



KAYIP BÜYÜK

Trabzonspor bu sezon iç saha maçlarını ortalama 38 bin taraftara oynuyor. Sivasspor mücadelesinde bu rakam 22 bine kadar geriledi. Sadece moral motivasyon desteği değil, 16 bin eksik taraftar bilet ve TS Club gelirlerinin de azalmasına sebep oldu.



9 BİN KOMBİNELİ MAÇA GELMEDİ

Yönetim de stadın boş kalma nedenlerini araştırmaya başladı. Sivasspor karşılaşmasında 9 bin kombine sahibinin stada gelmediğini tespit etti. Bu taraftarların biletlerini devretmemesi yüzünden boş kaldı.