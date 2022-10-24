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Akıl oyunları

Eren cezalı duruma düştü. Konya karşısında Uğurcan dışında hangi 2 yerli oyuncunun forma giyeceği şimdiden merak konusu...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Akıl oyunları

Fırtına, Sivasspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken Eren Elmalı gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmüştü. Başarılı sol bek Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu önemli randevuda hangi yerli oyuncuları sahaya süreceği şimdiden merak konusu olmuş durumda. Sivasspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok ilk 11'de yer almıştı. BAY haftası sonrasında oynanacak Konyaspor karşılaşmasında Uğurcan Çakır'ın yeri garanti. Avcı takım dizilişini bozmayarak Eren Elmalı'nın yerine Yusuf Erdoğan'ı oynatabilir. Ancak bu bölgede savunmanın zayıflamasından da endişe ediyor. Bu durumda Stefano Denswil'i sol beke kaydıracak. Sağ bekte Hüseyin Türkmen'i kullanacak.

HAMSİK VARSA SORUN KALMIYOR
Takımın saha içindeki lideri olan Marek Hamsik, Sivasspor maçında attığı golle Fırtına'ya galibiyeti getirmişti. Slovak yıldızın, bordo- mavili takım için önemi büyük. Trabzonspor, 35 yaşındaki oyuncunun skora katkı yaptığı maçları kaybetmedi. Karadeniz devi 7 maçta 4 galibiyet elde ederken, 3 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.


İŞTE GERÇEK JEAN GBAMİN
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Jean Gbamin ilk geldiği günlerde formsuzdu. Bir süre yedek kalan tecrübeli futbolcu, Sivasspor'a karşı 11'de oynadı. Kalitesini gösterdi. Gbamin 95 defa topla buluşarak sorumluluk aldı. Yüzde 88'lik pas isabeti yakaladı. Girdiği 13 ikili mücadelenin 6'sından başarıyla ayrıldı. 4 defa da top çalma başarısı gösterdi.

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