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TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 07:29
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

REHA KAPSAL - BARDAK

Trabzonspor son haftalarda hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde aldığı sonuçlarla takımda oyun kalitesinin seviyesini biraz daha yükseltmişti. Bunun Sivasspor gibi son 1 haftada 3 galibiyet alan, çıkışta olan bir takıma karşı sahaya nasıl yansıyacağı, bordo-mavililer açısından önemliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Umut'u santrfor oynatırken; hücumda sol çizgide son haftalarda etkili olan Trezeguet'yi sağ kanada geçirmek, sol çizgide ise Maxi Gomez'i oynatmak; tek kanat eksiği sağ kanat olan bordo-mavililerin bu hücum yerleşimiyle sol kanadını da yok etmiş oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Bordo-mavililer çok geniş alanda oynayan, bu yüzden de ön alanda pres ve topun kaptırıldığı yerde karşı presi doğru uygulamayan, (kaldı ki bu Trabzonspor'un en önemli geliştirmesi gereken özelliği) ve rakibinden geçiş hücumları yiyen bir görüntü ortaya koydu. Trabzonspor öncelikli olarak topu kaptırdıkları bölgede hemen reaksiyon verip, karşı mekaniğini devreye sokmalılar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Uğurcan, Gbamin, Hamsik... Üçü de takımın en iyi isimleriydi. Maçın kırılma anlarında Hamsik kendi klasına yakışır bir gol attı. Uğurcan da kendi yeteneği doğrultusunda çok başarılı kurtarışlara imza attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

İşin ilginç tarafı Gbamin gibi 6 numara pozisyonunda oynayan bir oyuncunun, takımdaki en çok birebir adam eksiltme özelliğiyle saha içinde fark yaratması, rakip orta saha dengesini de bozdu. Bunu günümüz oyunlarında esas olarak, hücum hattı ve savunma beklerinin yapması gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Eren ve Larsen eleştiriliyor ama teknik direktör Abdullah Avcı bu oyunculardan savunma güvenliğini ön plana çıkarmalarını talep ettiği için birlikte kolektif hücum yapısı ve kombinasyon çeşitliliği de istenilen seviyenin altında oluyor. Yalnız bunu oyuncuların kalitesiyle değerlendiremeyiz. Anlayış, daha önemlidir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

İki yarıda da topa daha fazla sahip olan Trabzonspor'du. Ama topu kontrol etmek başka, oyunu kontrol etmek çok başka... Bu da bordo-mavililerin saha içindeki oyun dengesizliğini hem savunma hem hücumda net bir şekilde tarif ediyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Tabii ki Kızılyıldız deplasmanı öncesi alınan üç puan, moral motivasyon, ligde üst sıralarda yerini konuma açısından çok önemli ve değerliydi. Bardağın boş tarafı kadar, dolu tarafına da iyi bakmak gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SEL - YORGUNLUK MU?

İlk yarı bitiminde Rıza Çalımbay, Abdullah Avcı'ya "Hocam maçın skorunu kabul edip bir anlaşma imzalayalım ve böyle bitsin" deseydi muhtemelen bu teklifi kabul görürdü. Zira Trabzonspor, maçın ilk 10-12 dakikalık bölümü haricinde Sivasspor'u izleyerek geçirdi ilk yarıyı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

"Yorgunluk" üzerinde sıkça durduk. Bizler de Abdullah Avcı da ama sahada aynı maç yoğunluğuyla sezonu sürdüren iki takıma baktığınızda Sivasspor çok daha diri, ne istediğini bilen enerjik bir görüntüdeydi. Üstelik çok daha dar bir oyuncu rotasyonuna rağmen.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Trezeguet'nin Bakasetas'a çıkardığı ve neticesinde gol olan top haricinde bir tane olumlu hareket yapamadığını gördük 45 dakika boyunca. Sürekli çizgiye basan Mısırlı, belki Sivasspor savunmasında oluşacak boşluğun ilk adımıydı fakat Trabzonspor'un ofansındaki boşluk olarak tamamladı ilk yarıyı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Gomez muhtemelen kariyeri boyunca çok az forma giydiği bir pozisyonda, sol kanatta eşleşme avantajıyla biraz kıpırdasa da 12-15 dakika sonrasında o da Sivasspor'un kilitlerinden nasibini aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Bakasetas dinamizm isteyen oyunda beklenen çabukluğu sergilemekten yine uzaktı. Trabzonspor birkaç oyuncunun mücadelesi haricinde ilk yarıda üzerinde durmaya değecek bir oyun oynamadı. İkinci yarıda da değişen pek bir şey yoktu. Belirli bir dakikadan sonra Sivasspor da oyunun tekdüzeliğine bıraktı kendini.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Oyunda üstünlüğü sağlama adına yapılan hamleler de sorunun ne olduğuna dair yapılan okumaların doğru olup olmadığına dair bazı soru işaretleri oluşturdu performansları düşünüldüğünde.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

Uzatmalardaki Trezeguet-Doğucan değişikliği ise karşılaşmanın özeti gibiydi: Önemli olan kazanmak... Fakat bu oyunla nereye kadar?

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