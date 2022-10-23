TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor yazarları Trabzonspor-Sivasspor maçını değerlendirdi!

"Yorgunluk" üzerinde sıkça durduk. Bizler de Abdullah Avcı da ama sahada aynı maç yoğunluğuyla sezonu sürdüren iki takıma baktığınızda Sivasspor çok daha diri, ne istediğini bilen enerjik bir görüntüdeydi. Üstelik çok daha dar bir oyuncu rotasyonuna rağmen.