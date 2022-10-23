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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Kızılyıldız mesaisi başladı

Son dakika haberleri... Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililerde karşılaşmanın hazırlıkları başladı. Karadeniz ekibi, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 16:04
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Kızılyıldız mesaisi başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 27 Ekim Perşembe günü deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta görev alan futbolcuların yenileme çalışmaları gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular teknik ısınma ve denge çalışması yaptı.

Bordo-mavililerin core, rondo ve sprint çalışması ile devam eden antrenmanı, çift kale maçla tamamlandı.

24 Ekim Pazartesi gününü izinli olarak geçirecek bordo-mavililer, 25 Ekim Salı günü yapacağı antrenmanla Kızılyıldız maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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