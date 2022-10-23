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Hamsik kalitesi

Fırtına, Slovak maestronun tek golüyle 2 hafta sonra galip geldi. Trabzonspor’un süper yıldızı bir kez daha kendine hayran bıraktırdı Önüne düşen meşin yuvarlağa verdiği falso ile ağları havalandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Hamsik kalitesi

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Beşiktaş beraberliklerinin ardından bordo-mavililer sahasında Sivasspor'u mağlup etmesini bildi. Karadeniz temsilcisi, mücadeleyi 1-0 kazanırken tek gol Marek Hamsik'ten geldi. Grande lakaplı süper yıldız, Anastasios Bakasetas'ın vuruşunda dönen topta aklını konuşturdu. Savunma oyuncusu ve kaleciyi aynı hizaya alan 35 yaşındaki futbolcu müthiş bir falso vurdu. Topu Ali Şaşal'ın uzanamayacağı noktaya gönderdi. Bordo-mavililer bu muhteşem golle karşılaşmanın hemen başında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Oyunun ka-lan bölümünde de yine çok etkiliydi.


SAHA İÇİ LİDERİ
Marek Hamsik orta sahada Jean Gbamin ile oynadı. Anastasios Bakasetas da onlara yaklaşarak pas örgüsüne katıldı. Slovak futbolcu özellikle savunma oyuncularının pres yediği bölümde kendini boşa çıkararak onların pasları rahat şekilde atmasını sağladı. Her zamanki gibi aklını kullanarak tek paslarla kendini değil topu koşturdu. Saha içinde yine liderliği eline alarak Yiğidoların, Trabzonpor kalesinde baskı kurmasını engelledi. Meşin yuvarlağın kendilerinde kalmasını sağladı. Karşılaşma sonunda teknik direktör Abdullah Avcı onu özel olarak tebrik etti.


CEZA SAHASI DIŞINDAN İLK GOLÜNÜ ATTI
Marek Hamsik, Sivasspor'a kaydettiği golle ilklerin altına imzasını attı. 35 yaşındaki Slovak bu sezon Süper Lig'de ilk defa fileleri sarstı. Aynı zamanda Trabzonspor formasıyla ilk kez ceza sahası dışından gol atmış oldu.


'BAY' HAFTASI GELDİ
Süper Lig'de bu sezon 19 takım yer aldığı için her hafta bir takım maç yapmadan geçiyor. Trabzonspor da Sivasspor galibiyetin ardından BAY haftasına girdi. Bordomavililer bu hafta maç yapmayacak. Süper Lig'e yine evindeki Konyaspor karşılaşmasıyla dönecek. Abdullah Avcı öğrencilerine izin verdi.


TÜM TAKIM SAVUNDU
Trabzonsporlu Bartra, "Çok iyi başlangıç yaptık. Ama rakibimiz adam adam adama savunma yapıyor. Bu savunmada rakibiniz genelde sizi top kaybına zorluyor. Savunma anlamında çok iyi işler çıkardık. Bu tarz maçlarda iyi savunma yapmanız gerek. Herkes takım savunmasına katkı verdi" diye konuştu.


TAKIM OTOBÜSÜ DEĞİŞTİ
Karadeniz devini taşıyan otobüs değişti. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun görsellerinin bulunduğu yeni takım otobüsüyle ilk defa stada gelindi. Taraftarlar, teknik direktör Avcı, yardımcıları ve futbolcuları taşıyan yeni otobüsü beğendiler. Şampiyonluktan izler taşıyan otobüsün fotoğraflarını çektiler.

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