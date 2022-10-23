Haberler Trabzonspor Avcı: Oyundan keyif aldım

Avcı: Oyundan keyif aldım

Abdullah Avcı, “Aksiyon filmi gibi oyunlar yok artık. 3 puanın ne kadar değerli olduğu ileride anlaşılacaktır” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 06:50
Avcı: Oyundan keyif aldım

Teknik direktör Abdullah Avcı, 90 dakika bitiminde mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı "Kolay bir maç değildi. Bu sezon 18. resmi maçımızı oynadık. Oyundan keyif aldım. Çok istediğimiz gibi gidiyorduk. Biraz daha girdiğimiz poziyonları değerlendirebilsek, final paslarını atabilsek farklı olurdu" dedi. Avcı şöyle konuştu: "Sivasspor ligin en zor takımlarından bir tanesi. Son maçlarda çıkış yapmışlardı. Aksiyon filmi gibi oyunlar yok artık. Dengeli oynayıp, sonuca gitmelisiniz. Şampiyonluk yolunda bu 3 puanın ne kadar değerli olduğu yarın öbür gün daha iyi anlaşılacaktır. Eksiklerimizin olduğu dönemde kazanmak önemliydi. Edin Visca ve Bruno Peres, kasım ayı itibarıyla bizimle olacaklar. Planımız bu şekilde."


ÇALIMBAY: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ
Sivasspor cephesi yenilgiye üzüldü. Teknik direktör Rıza Çalımbay "Baktığınızda Trabzonspor'un net pozisyonları yoktu. Biz çok daha iyi bir oyun sergiledik. Son paslarda, son şutlarda istediğimiz olmadı. Kaleye kadar gittik. Uğurcan iyi bir günündeydi. Maçın hakkı en azından beraberlikti. Yenilgiyi hak etmediğimiz bir oyun oldu" ifadelerini kullandı. Çalımbay bu maçı unutarak yola devam edeceklerini belirtti.

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