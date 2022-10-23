Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Süper Lig tarihine Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.
Süper Lig tarihine Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.
Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı.
Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu.
Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.
Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve yeni takım arayışlarına başladı.
Bu sırada Süper Lig'den birçok talibi çıkan Nwakaeme, daha fazla maaş kazanabileceği Arap yarımadasına transfer olmayı tercih etti.
Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı.
Sabah'ta yer alan habere göre Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Anthony Nwakaeme'nin ismi en fazla Galatasaray ile anılmıştı.
Şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen takımına galibiyet aldıramayan tecrübeli oyuncu, mevcut durumdan hoşnut olmadığı iddia ediliyor.
Süper Lig'den ciddi talipleri olmasına rağmen Arap ekibinde oynamaya karar veren 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında duruma göre ayrılık kararı alabileceği öğrenildi.
16 takımlı Pro Lig'de 15. sırada yer alan Al-Feiha'nın sadece 2 puanı bulunuyor.
Son maçta Al-Nassr'a 4-0 yenilen Nwakaeme ve arkadaşları, yaşanan hezimet sonrası hayal kırıklığı yaratmıştı.
Ev sahibi ekibin golleri Talisca ve Luiz Gustavo'dan gelmişti.