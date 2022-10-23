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Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Son dakika spor haberleri... Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Nijeryalı kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme'nin Türkiye'ye dönebileceği iddia edildi. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2022 Pazar 11:34
Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Süper Lig tarihine Trabzonspor formasıyla iz bırakan Nwakaeme, geçtiğimiz sezonun sonunda takımdan ayrılmıştı.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Trabzonspor'un şampiyonluğunda katkıyı en çok veren isimlerin başında gelen Nijeryalı yıldız, gösterdiği performansla akıllara kazındı.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Ancak sözleşme görüşmeleri sırasında yaşananlar, Nwakaeme ile taraftarların arasının açılmasına neden oldu.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Trabzonspor yönetimi, yüksek maaş beklentisi olan yıldız oyuncuya istediğini vermedi.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Anthony Nwakaeme ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı ve yeni takım arayışlarına başladı.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Bu sırada Süper Lig'den birçok talibi çıkan Nwakaeme, daha fazla maaş kazanabileceği Arap yarımadasına transfer olmayı tercih etti.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Geçen sezon Trabzonspor'un elde ettiği Süper Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nwakaeme, yeni takımında umduğunu bulamadı.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Sabah'ta yer alan habere göre Karadeniz ekibinin yeni sözleşme teklifini kabul etmeyerek astronomik maaşla Suudi Arabistan takımı Al-Feiha'ya giden Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye geri gelebileceği konuşuluyor.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Anthony Nwakaeme'nin ismi en fazla Galatasaray ile anılmıştı.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Şu ana kadar çıktığı 6 resmi maçta 3 gol atmasına rağmen takımına galibiyet aldıramayan tecrübeli oyuncu, mevcut durumdan hoşnut olmadığı iddia ediliyor.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

Süper Lig'den ciddi talipleri olmasına rağmen Arap ekibinde oynamaya karar veren 33 yaşındaki oyuncunun devre arasında duruma göre ayrılık kararı alabileceği öğrenildi.

Anthony Nwakaeme Türkiye'ye mi dönüyor?

16 takımlı Pro Lig'de 15. sırada yer alan Al-Feiha'nın sadece 2 puanı bulunuyor.

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